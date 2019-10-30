Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

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Среда, 30 октября 2019, 13:43

Верховная Рада поддержала постановление, которой переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

В пояснительной записке к постановлению указывается, что переименование города инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль.

12 октября 1943 указом президиума Верховного Совета СССР город Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий

Переяслав-Хмельницкий является городом областного значения, которое находится на юго-востоке Киевской области.

На сегодняшний день в городе проживает 27391 житель.

Александр Шумилин, УП
Темы: местная власть Киевская область


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