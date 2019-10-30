Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Среда, 30 октября 2019, 12:43
Верховная Рада поддержала постановление, которой переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.
За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.
В пояснительной записке к постановлению указывается, что переименование города инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль.
12 октября 1943 указом президиума Верховного Совета СССР город Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий
Переяслав-Хмельницкий является городом областного значения, которое находится на юго-востоке Киевской области.
На сегодняшний день в городе проживает 27391 житель.
Александр Шумилин, УП