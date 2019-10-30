Столтенберг повідомив про запуск нової ініціативи у співпраці НАТО з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив інформацію про те, що відносинах України та НАТО буде запущена нова ініціатива, що має поєднати всі існуючі досі формати співпраці.

Про це він заявив на пресконференції в Одесі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек наголосив, що це не перший перегляд підходів у співпраці з Україною.

"Ми маємо довгострокове партнерство з Україною і час від часу його переглядаємо... У нас вже є річні національні програми, ми маємо Комплексний пакет допомоги, і маємо Комісію Україна-НАТО, яка є важливим інструментом.

Зараз ми запускаємо нову ініціативу, яка має на меті скоординувати та сумістити ці різні формати роботи, зробивши їх більш пов’язаними та узгодженими", - заявив він.

Генеральний секретар також нагадав про рішення Альянсу, ухвалене навесні, про надання Україні додаткової допомоги.

"Тоді ми вирішили знову підвищити нашу співпрацю у різних сферах, та переважно – у питаннях, пов’язаних із військово-морським флотом", - пояснив він.

Детально про ініціативу читайте у статті "Європейської правди" Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО.