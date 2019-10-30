Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг повідомив про запуск нової ініціативи у співпраці НАТО з Україною

Середа, 30 жовтня 2019, 13:41

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив інформацію про те, що відносинах України та НАТО буде запущена нова ініціатива, що має поєднати всі існуючі досі формати співпраці.

Про це він заявив на пресконференції в Одесі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек наголосив, що це не перший перегляд підходів у співпраці з Україною.

"Ми маємо довгострокове партнерство з Україною і час від часу його переглядаємо... У нас вже є річні національні програми, ми маємо Комплексний пакет допомоги, і маємо Комісію Україна-НАТО, яка є важливим інструментом.

Зараз ми запускаємо нову ініціативу, яка має на меті скоординувати та сумістити ці різні формати роботи, зробивши їх більш пов’язаними та узгодженими", - заявив він.

Генеральний секретар також нагадав про рішення Альянсу, ухвалене навесні, про надання Україні додаткової допомоги.

"Тоді ми вирішили знову підвищити нашу співпрацю у різних сферах, та переважно – у питаннях, пов’язаних із військово-морським флотом", - пояснив він.

Детально про ініціативу читайте у статті "Європейської правди" Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО.

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
НАТО
Білий дім: Майбутнє України – в НАТО, це не підлягає обговоренню
Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
В Ердогана пояснили, чому Туреччина за розширення НАТО
Останні новини
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
Усі новини...
Реклама: