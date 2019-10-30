Столтенберг сообщил о запуске новой инициативы в сотрудничестве НАТО с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о том, что в отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек подчеркнул, что это не первый пересмотр подходов к сотрудничеству с Украиной.

"У нас долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени мы его пересматриваем... У нас уже есть годовые национальные программы, Комплексный пакет помощи, Комиссия Украина-НАТО, которая является важным инструментом.

Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, сделав их более связанными и согласованными", - заявил он.

Генеральный секретарь напомнил о решении Альянса, принятом весной, о предоставлении Украине дополнительной помощи.

"Тогда мы решили снова повысить наше сотрудничество в различных сферах, и в основном - в вопросах, связанных с военно-морским флотом", - пояснил он.