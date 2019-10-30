Жетони в метро Києва продовжать продавати

3972 перегляди
Середа, 30 жовтня 2019, 14:57

У зв'язку з перенесенням повноцінного запуску єдиного електронного квитка у громадському транспорті Києва жетони в столичному метро поки залишаться в продажу.

Джерело: AIN.UA, з посиланням на прес-службу Київського метрополітену, Twitter метро Києва

Деталі: Раніше планувалося, що ця система запрацює з 1 листопада і одночасно з переходом на єдиний квиток в київському метро перестануть продавати жетони. Але жетони поки залишаться в продажу. Повертати в продаж жетони на станціях, де їх вже не продають, метрополітен не буде.

Що було раніше: Рішенням столичної влади повноцінний запуск єдиного електронного квитка у громадському транспорті Києва перенесли на 31 березня 2020 року.

Додатково: Самі метрополітенівці нагадують, що жетон з’явився у 1992 році, через 32 роки після початку роботи столичної підземки. 

Теми: метро Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Одну з центральних станцій метро Києва понад рік закриватимуть на вхід 29 жовтня 2019, 13:39
Для Київського метрополітену планують купити до 50 нових вагонів 24 жовтня 2019, 14:41
У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект" 16 жовтня 2019, 14:45
Усі новини
Головні новини
Динамо у додатковий час вибиває Шахтар із Кубка України
Президент Чехії Земан визнав Крим частиною Росії
Україна в ОБСЄ: Росія перекинула на Донбас "казаків" та спецназ
Яременко вибачився перед Зеленським і дружиною за "секс-листування" в Раді  
Усі новини
думка

Як вплине на розвиток вашої дитини менша кількість іграшок?

дослідження

Ефективність медичного канабісу у лікуванні ментальних хвороб не доведена

пояснює Супрун

Що таке здорова вага та чому вона важлива