Жетони в метро Києва продовжать продавати

У зв'язку з перенесенням повноцінного запуску єдиного електронного квитка у громадському транспорті Києва жетони в столичному метро поки залишаться в продажу.

Джерело: AIN.UA, з посиланням на прес-службу Київського метрополітену, Twitter метро Києва

Деталі: Раніше планувалося, що ця система запрацює з 1 листопада і одночасно з переходом на єдиний квиток в київському метро перестануть продавати жетони. Але жетони поки залишаться в продажу. Повертати в продаж жетони на станціях, де їх вже не продають, метрополітен не буде.

Що було раніше: Рішенням столичної влади повноцінний запуск єдиного електронного квитка у громадському транспорті Києва перенесли на 31 березня 2020 року.

Додатково: Самі метрополітенівці нагадують, що жетон з’явився у 1992 році, через 32 роки після початку роботи столичної підземки.