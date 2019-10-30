Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жетоны в метро Киева продолжат продавать

Среда, 30 октября 2019, 13:57

В связи с переносом полноценного запуска единого электронного билета в общественном транспорте Киева жетоны в столичном метро пока останутся в продаже.

Источник: AIN.UA, со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена, Twitter метро Киева

Детали: Раньше планировалось, что эта система заработает с 1 ноября и одновременно с переходом на единый билет в киевском метро перестанут продавать жетоны. Но жетоны пока останутся в продаже. Возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают, метрополитен не будет.

Что было ранее: Решением столичных властей полноценный запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева перенесли на 31 марта 2020 года.

Дополнительно: Сами метрополитеновцы напоминают, что жетон появился в 1992 году, через 32 года после начала работы столичной подземки.

Темы: метроКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
метро
В Харькове дерусифицировали станцию метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: