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Генсек НАТО впевнений, що Луганськ і Донецьк повернуться під контроль України

Середа, 30 жовтня 2019, 15:37

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що тимчасово окуповані Луганськ і Донецьк обов’язково повернуться під контроль України.

Про це генсек Альянсу розповів під час виступу у Одеській морській академії в середу.

Столтенберг зазначив, що розуміє нетерплячість українців, які хочуть бачити прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Проте, за його словами, історія свідчить, що зміни обов'язково настануть, навіть якщо зараз вони здаються неможливими.

"Ніхто не був у змозі передбачити падіння Берлінської стіни. Люди думали, що холодна війна буде тривати вічно. Але протягом кількох місяців Берлінська стіна впала, холодна війна закінчилась, а СРСР розпався", - сказав генсек НАТО.

Він підкреслив, що проведення реформ та підтримка НАТО допоможуть повернути окремі райони Донбасу під український контроль.

"Ми просто повинні продовжувати тиск, бути солідарними з Україною. Ви повинні модернізуватися, ми – вас підтримувати. І на якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться", - зауважив генеральний секретар НАТО.

"Європейська правда"

Теми: НАТОУкраїнаДонбасЛуганськДонецьк
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