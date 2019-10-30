Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО уверен, что Луганск и Донецк вернутся под контроль Украины

Среда, 30 октября 2019, 15:37

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что временно оккупированные Луганск и Донецк обязательно вернутся под контроль Украины.

Об этом генсек Альянса рассказал во время выступления в Одесской морской академии в среду.

Столтенберг отметил, что понимает нетерпение украинцев, которые хотят видеть прогресс в решении конфликта на Донбассе.

Однако, по его словам, история свидетельствует, что изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.

"Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался", - сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть отдельные районы Донбасса под украинский контроль.

"Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы - вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится", - отметил генеральный секретарь НАТО.

"Европейская правда"

Темы: НАТОУкраинаДонбассЛуганскДонецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
НАТО
У Эрдогана объяснили, почему Турция за расширение НАТО
Науседа опасался "ухудшения решений НАТО" из-за твита Зеленского
Приглашение Украины в НАТО привязано к окончанию войны - президент Литвы
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: