Генсек НАТО уверен, что Луганск и Донецк вернутся под контроль Украины

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Среда, 30 октября 2019, 16:37

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что временно оккупированные Луганск и Донецк обязательно вернутся под контроль Украины.

Об этом генсек Альянса рассказал во время выступления в Одесской морской академии в среду.

Столтенберг отметил, что понимает нетерпение украинцев, которые хотят видеть прогресс в решении конфликта на Донбассе.

Однако, по его словам, история свидетельствует, что изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.

"Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался", - сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть отдельные районы Донбасса под украинский контроль.

"Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы - вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится", - отметил генеральный секретарь НАТО.

"Европейская правда"

Темы: НАТО Украина Донбасс Луганск Донецк


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