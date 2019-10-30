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Затримали агента ФСБ, що фотографував секретні матеріали – СБУ

Середа, 30 жовтня 2019, 16:00
Затримали агента ФСБ, що фотографував секретні матеріали – СБУ

Служба безпеки повідомляє, що затримала "агента російського ФСБ", який передавав таємні матеріали про оборонну сферу України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Мешканець Черкащини був завербований кадровим офіцером ФСБ РФ на території країни-агресора.

За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України.

Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями ЗС України". 

Деталі: Для передачі даних російські куратори надали "агенту ФСБ" спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою та "відпрацювали" канали зв’язку.  

 

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 (державна зрада) ККУ.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

 

Українська правда

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Теми: СБУФСБ
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