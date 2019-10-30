Задержали агента ФСБ, который фотографировал секретные материалы – СБУ

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Среда, 30 октября 2019, 17:00

Служба безопасности сообщает, что задержала "агента российского ФСБ", который передавал секретные материалы о оборонной сфере Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора.

За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации относительно обороноспособности Украины.

Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины".

Детали: Для передачи данных российские кураторы предоставили "агенту ФСБ" специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи.

 

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 (государственная измена) УК.

Решается вопрос о сообщение задержанному подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

 

Украинская правда
Темы: СБУ ФСБ


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