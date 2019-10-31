Президент призначив голову комісії з питань євроатлантичної інтеграції

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Четвер, 31 жовтня 2019, 00:43

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Кулеби, віцепрем’єра з євроінтеграції, на посаду голови комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Джерело: указ президента

Деталі: Відповідним указом Зеленський звільнив з цієї посади Іванну Климпуш-Цинцадзе, чинну нардепку від партії "Європейська солідарність".

Також президент дав доручення затвердити положення про комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції та її склад.

Нагадаємо:

  • Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна йде до членства в ЄС, проте не стане перетворювати приєднання до блоку "на фетиш".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Зеленський євроінтеграція


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