Президент призначив голову комісії з питань євроатлантичної інтеграції

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Кулеби, віцепрем’єра з євроінтеграції, на посаду голови комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Джерело: указ президента

Деталі: Відповідним указом Зеленський звільнив з цієї посади Іванну Климпуш-Цинцадзе, чинну нардепку від партії "Європейська солідарність".

Також президент дав доручення затвердити положення про комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції та її склад.

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