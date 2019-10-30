Президент призначив голову комісії з питань євроатлантичної інтеграції
Середа, 30 жовтня 2019, 23:43
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Кулеби, віцепрем’єра з євроінтеграції, на посаду голови комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.
Джерело: указ президента
Деталі: Відповідним указом Зеленський звільнив з цієї посади Іванну Климпуш-Цинцадзе, чинну нардепку від партії "Європейська солідарність".
Також президент дав доручення затвердити положення про комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції та її склад.
Нагадаємо:
- Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна йде до членства в ЄС, проте не стане перетворювати приєднання до блоку "на фетиш".
Ольга Гетьманець, УП