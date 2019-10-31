Президент назначил главу комиссии по вопросам евроатлантической интеграции

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Кулебы, вице-премьера по евроинтеграции, на должность главы комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

Источник: указ Президента

Детали: Соответствующим указом Зеленский уволил с этой должности Иванну Климпуш-Цинцадзе, нардепа от партии "Европейская солидарность".

Также президент дал поручение утвердить положение о комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции и ее состав.

Напомним: