Президент назначил главу комиссии по вопросам евроатлантической интеграции
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Четверг, 31 октября 2019, 00:43
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Кулебы, вице-премьера по евроинтеграции, на должность главы комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.
Источник: указ Президента
Детали: Соответствующим указом Зеленский уволил с этой должности Иванну Климпуш-Цинцадзе, нардепа от партии "Европейская солидарность".
Также президент дал поручение утвердить положение о комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции и ее состав.
Напомним:
- Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина идет к членству в ЕС, однако не станет превращать присоединение к блоку "в фетиш".
Ольга Гетьманец, УП
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