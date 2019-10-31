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Посольство обурене візитом кримських "активістів" до президента Чехії

Четвер, 31 жовтня 2019, 00:33

Посольство України в Чехії висловило рішучий протест щодо запрошення на урочисте прийняття у Празькому граді представників псевдо-кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", лояльної до Кремля.

Джерело: заява посольства

Деталі: У відомстві наголосили, що розглядають такі дії як чергову провокації з метою легітимізувати анексію Криму та зашкодити відносинам України з Чехією.

Передісторія:

  • Президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.
  • Ця організація, як зазначають ЗМІ, відіграє важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: УкраїнаЧехіяКримРосія
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