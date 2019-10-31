Посольство обурене візитом "кримськотатарської організації" до президента Чехії
Посольство України в Чехії висловило рішучий протест щодо запрошення на урочисте прийняття у Празькому граді представників псевдо-кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", лояльної до Кремля.
Джерело: заява посольства
Деталі: У відомстві наголосили, що розглядають такі дії як чергову провокації з метою легітимізувати анексію Криму та зашкодити відносинам України з Чехією.
Передісторія:
- Президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.
- Ця організація, як зазначають ЗМІ, відіграє важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу.
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