Посольство України в Чехії висловило рішучий протест щодо запрошення на урочисте прийняття у Празькому граді представників псевдо-кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", лояльної до Кремля.

Джерело: заява посольства

Деталі: У відомстві наголосили, що розглядають такі дії як чергову провокації з метою легітимізувати анексію Криму та зашкодити відносинам України з Чехією.

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