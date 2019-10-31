Посольство возмущено визитом крымских "активистов" к президенту Чехии
Четверг, 31 октября 2019, 00:33
Посольство Украины в Чехии выразило решительный протест касательно приглашения на торжественный прием в Пражском граде представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", лояльной к Кремлю.
Источник: заявление посольства
Детали: В ведомстве отметили, что рассматривают такие действия как очередную провокации с целью легитимизировать аннексию Крыма и повредить отношения Украины с Чехией.
Предыстория:
- Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшого крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.
- Эта организация, как отмечают СМИ, играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа.
Ольга Гетьманец, УП