Посольство возмущено визитом "крымскотатарской организации" к президенту Чехии

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Четверг, 31 октября 2019, 01:33

Посольство Украины в Чехии выразило решительный протест касательно приглашения на торжественный прием в Пражском граде представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", лояльной к Кремлю.

Источник: заявление посольства

Детали: В ведомстве отметили, что рассматривают такие действия как очередную провокации с целью легитимизировать аннексию Крыма и повредить отношения Украины с Чехией.

Предыстория:

  • Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшого крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.
  • Эта организация, как отмечают СМИ, играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Украина Чехия Крым Росcия


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