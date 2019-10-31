Twitter відмовляється від політичної реклами

Співзасновник і гендиректор соціальної мережі Twitter Джек Дорсі повідомив, що компанія більше не буде публікувати політичну рекламу.

Джерело: Twitter Джека Дорсі

Дослівно: "Ми прийняли рішення припинити політичну рекламу у Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що сприйняття політичних повідомлень має бути заслужене, а не куплене".

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

Деталі: За словами Дорсі, на таке рішення вплинуло декілька причин. Зокрема значні ризики для політики, можливість впливати на голоси виборців, що далі матиме ефект на життя мільйонів.

Крім того, співзасновник мережі наголосив на необхідності регулювання реклами, збільшення вимог до її прозорості.

Остаточні правила реклами Twitter оприлюднить до 15 листопада.