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Twitter відмовляється від політичної реклами

Четвер, 31 жовтня 2019, 01:03

Співзасновник і гендиректор соціальної мережі Twitter Джек Дорсі повідомив, що компанія більше не буде публікувати політичну рекламу.

Джерело: Twitter Джека Дорсі

Дослівно: "Ми прийняли рішення припинити політичну рекламу у Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що сприйняття політичних повідомлень має бути заслужене, а не куплене".

Деталі: За словами Дорсі, на таке рішення вплинуло декілька причин. Зокрема значні ризики для політики, можливість впливати на голоси виборців, що далі матиме ефект на життя мільйонів.

Крім того, співзасновник мережі наголосив на необхідності регулювання реклами, збільшення вимог до її прозорості.

Остаточні правила реклами Twitter оприлюднить до 15 листопада.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: соцмережі
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