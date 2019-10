Twitter відмовляється від політичної реклами

Співзасновник і гендиректор соціальної мережі Twitter Джек Дорсі повідомив, що компанія більше не буде публікувати політичну рекламу.

Джерело: Twitter Джека Дорсі

Дослівно: "Ми прийняли рішення припинити політичну рекламу у Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що сприйняття політичних повідомлень має бути заслужене, а не куплене".

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵