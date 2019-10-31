Twitter отказывается от политической рекламы

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Четверг, 31 октября 2019, 02:03

Соучредитель и гендиректор социальной сети Twitter Джек Дорси сообщил, что компания больше не будет публиковать политическую рекламу.

Источник: Twitter Джека Дорси

Дословно: "Мы приняли решение прекратить политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что восприятие политических сообщений должно быть заслужено, а не куплено".

Детали: По словам Дорси, на такое решение повлияло несколько причин. В частности значительные риски для политики, возможность влиять на голоса избирателей, что дальше может отразиться на жизни миллионов.

Кроме того, соучредитель сети отметил необходимость регулирования рекламы, увеличение требований к ее прозрачности.

Окончательные правила рекламы Twitter обнародует до 15 ноября.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: соцсети


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