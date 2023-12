Twitter отказывается от политической рекламы

Соучредитель и гендиректор социальной сети Twitter Джек Дорси сообщил, что компания больше не будет публиковать политическую рекламу.

Источник: Twitter Джека Дорси

Дословно: "Мы приняли решение прекратить политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что восприятие политических сообщений должно быть заслужено, а не куплено".

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵