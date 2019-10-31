Маск пожертвував $1 мільйон на посадку дерев

Засновник компанії SpaceX та мільярдер Ілон Маск підтримав екологічну кампанію #TeamTrees, надавши $1 мільйон на посадку дерев.

Джерело: Twitter Маска та блогера MrBeast

Деталі: Маск відповів на твіт MrBeast, ініціатора кампанії, з проханням роз’яснити йому суть #TeamTrees. У коментарях засновнику SpaceX все пояснили, після чого він написав: "Добре, звучить законно. Пожертвую $1 мільйон".

Ok, sounds legit, will donate 1M trees — Treelon (@elonmusk) October 29, 2019

За правилами кампанії, посадка одного дерева коштує $1 долар. Таким чином Макс надав кошти на посадку одного мільйона дерев.

Після цього Маск перейменував свій аккаунт в Twitter на "Treelon" (Tree – дерево з англ.) та поставив на фото профілю зображення з деревами.