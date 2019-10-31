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Маск пожертвував $1 мільйон на посадку дерев

Четвер, 31 жовтня 2019, 02:20

Засновник компанії SpaceX та мільярдер Ілон Маск підтримав екологічну кампанію TeamTrees, надавши $1 мільйон на посадку дерев. 

Джерело: Twitter Маска та блогера MrBeast

Деталі: Маск відповів на твіт MrBeast, ініціатора кампанії, з проханням роз’яснити йому суть TeamTrees. У коментарях засновнику SpaceX все пояснили, після чого він написав: "Добре, звучить законно. Пожертвую $1 мільйон".

За правилами кампанії, посадка одного дерева коштує $1 долар. Таким чином Макс надав кошти на посадку одного мільйона дерев. 

Після цього Маск перейменував свій аккаунт в Twitter на "Treelon" (Tree – дерево з англ.) та поставив на фото профілю зображення з деревами.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Маскекологія
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