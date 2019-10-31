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Маск пожертвовал $1 миллион на посадку деревьев

Четверг, 31 октября 2019, 02:20

Основатель компании SpaceX и миллиардер Маск поддержал экологическую кампанию TeamTrees, предоставив $1 миллион на посадку деревьев.

Источник: Twitter Маска и блогера MrBeast

Детали: Маск ответил на твит MrBeast, инициатора кампании, с просьбой разъяснить ему суть TeamTrees. В комментариях основателю SpaceX все объяснили, после чего он написал: "Хорошо, звучит законно. Пожертвую $1 миллион".

По правилам кампании, посадка одного дерева стоит $1 доллар. Таким образом Маск предоставил средства на посадку одного миллиона деревьев.

После этого он переименовал свой аккаунт в Twitter на "Treelon" (Tree – дерево с англ.) и поставил на фото профиля изображение с деревьями.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Маскэкология
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