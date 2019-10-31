Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии

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Четверг, 31 октября 2019, 04:00

Президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Источник: российское агентство ТАСС с ссылкой на слова Путина

Детали: По словам российского президента, "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне на более низкой цене, чем он платит по реверсу.

Для этого Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.

Прямая речь: "Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме.

Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", – сказал он, комментируя недавние трехсторонние газовые консультации.

Напомним: 

  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии".
  • Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.
  • Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.
  • Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Путин Нефтегаз Газпром газ


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