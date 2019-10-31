Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии

Президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Источник: российское агентство ТАСС с ссылкой на слова Путина

Детали: По словам российского президента, "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне на более низкой цене, чем он платит по реверсу.

Для этого Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.

Прямая речь: "Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме.

Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", – сказал он, комментируя недавние трехсторонние газовые консультации.

Напомним: