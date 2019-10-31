Рябошапка виключає екстрадицію Коломойського – скільки б не було паспортів

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Четвер, 31 жовтня 2019, 08:31

Олігарха Ігоря Коломойського Україна не видаватиме на запити щодо екстрадиції інших країн, оскільки він є громадянином України, а українське законодавство забороняє видачу своїх громадян.

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, відповідаючи на запитання, як відреагує Україна, якщо будуть міжнародні доручення щодо екстрадиції Коломойського, наприклад, до США, повідомляє "Укрінформ".

"Я, чесно кажучи, виключаю можливість екстрадиції громадянина України до іншої держави, тому що Конституція забороняє видачу громадян України іншим державам. Це не залежить – це Коломойський чи якась інша людина", – сказав Рябошапка.

На запитання журналістів щодо того, що Коломойський є громадянином не тільки України, генпрокурор уточнив, що Україна визнає його своїм громадянином, "незалежно від того, має він два чи три паспорти інших країн".



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