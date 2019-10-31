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Рябошапка исключает экстрадиции Коломойского - сколько бы ни было паспортов

Четверг, 31 октября 2019, 07:31

Олигарха Игоря Коломойского Украины не будет выдавать на запросы об экстрадиции других стран, поскольку он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан.

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос, как отреагирует Украина, если будут международные поручения об экстрадиции Коломойского, например, в США, сообщает "Укринформ".

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит – это Коломойский или любой другой человек", – сказал Рябошапка.

На вопрос журналистов о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор уточнил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

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