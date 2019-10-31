Буде сухо і холодно, але з неділі картина зміниться – синоптик

Найближчими днями антициклон сприятиме тому, що в Україні пануватиме суха прохолодна погода.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Пряма мова: "Антициклон Ольденбургія Oldenburgia міцно тримається над Україною. Тому в нас і завтра знову – повсюди суха погода. Проте ще побуде холод, вдень очікується +3+8 градусів, а вночі -2-8 градусів".

Деталі: За прогнозом синоптика, субота вже стане трохи теплішою, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +8+14 градусів. Водночас попри потепління в неділю з`являться дощі та серйозно посилиться вітер.

У Києві 1-го листопада – сухо та холодно, вдень не вище +6 градусів. У суботу вже до +8, а в неділю – дощ, вітер та +12 градусів.

На наступному тижні, за даними Діденко, денна температура в Україні може піднятися до +16 градусів.