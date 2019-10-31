Будет сухо и холодно, но с воскресенья картина изменится – синоптик

В ближайшие дни антициклон поспособствует тому, что в Украине будет господствовать сухая прохладная погода.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Антициклон Ольденбургия Oldenburgia крепко держится за Украину. Поэтому у нас и завтра снова - повсюду сухая погода. Однако еще побудет холод, днем ​​ожидается +3 +8 градусов, а ночью -2-8 градусов".

Детали: По прогнозу синоптика, суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8 +14 градусов. В то же время несмотря на потепление в воскресенье появятся дожди и серьезно усилится ветер.

В Киеве 1 ноября - сухо и холодно, днем ​​не выше +6 градусов. В субботу уже до +8, а в воскресенье - дождь, ветер и 12 градусов тепла.

На следующей неделе, по данным Диденко, дневная температура в Украине может подняться до +16 градусов.