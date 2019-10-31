Окупанти затримали правозахисника на виїзді з Криму

На адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною російські силовики знову затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на адвоката Маммета Мамбетова.

Пряма мова: "На адміністративному кордоні з Кримом знову затримали Абдурешита Джеппарова, вже годину його тримають російські прикордонники"

Деталі: Джеппаров був затриманий на виїзді з Криму на материкову частину України. Причина затримання Джеппарова невідома. Публічних коментарів російських силовиків з приводу цього інциденту немає.

UPD: За словами адвоката, через півтори години Джеппарова відпустили.

Що було раніше: Видання нагадує, що на початку жовтня російські прикордонники на пункті пропуску "Армянськ" на адмінкордоні з Херсонською областю більше години тримали Джеппарова, який прямував на материкову Україну.

14 жовтня адмінкордоні Криму з Херсонською областю російські прикордонники знову затримували кримського правозахисника Джеппарова.