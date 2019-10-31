Оккупанты задержали правозащитника на выезде из Крыма

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Четверг, 31 октября 2019, 13:15

На админгранице между Крымом и Херсоном российские силовики снова задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова.

Прямая речь: "На административной границе с Крымом снова задержали Абдурешита Джеппарова, уже час его держат российские пограничники"

Детали: Джеппаров был задержан на выезде из Крыма на материковую часть Украины. Причина задержания Джеппарова неизвестна. Публичных комментариев российских силовиков по поводу этого инцидента нет.

Что было раньше: Издание напоминает, что в начале октября российские пограничники на пункте пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью больше часа держали  Джеппарова, который направлялся на материковую Украину.

14 октября админгранице Крыма с Херсонской областью российские пограничники снова задерживали крымского правозащитника Джеппарова.

Темы: Крым права человека оккупация


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