Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія заявляє, що 89-й "гумконвой" досяг мети на Донбасі

Четвер, 31 жовтня 2019, 12:27

Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації заявляє, що 89-я гуманітарна колона МНС Росії доставила жителям Донецької і Луганської областей "гуманітарну допомогу".

Джерело: сайт МНС РФ

 

Дослівно: "Автомобілі доставили понад 550 тонн дитячих продуктових наборів, у складі яких молочні суміші та дитячі консерви.

Завдяки професіоналізму учасників гуманітарної місії при транспортуванні гуманітарного вантажу непередбачених ситуацій не сталося, допомога була доставлена без затримки в дорозі".

Деталі: Київ вважає російські "гуманітарні конвої" вторгненням на суверенну територію України. Не маючи можливості контролювати вантажі, що проходять через кордон з Росією на Донбасі, влада виступає проти "гумконвоев" для ОРДЛО.

Гуманітарну допомогу для жителів Донбасу періодично надсилає Міжнародний комітет "Червоного хреста".

Українська правда
Теми: РосіяДонбасгуманітарка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Росія
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
Російські генерали, танки-камікадзе, касетні боєприпаси – головне про війну за тиждень
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
Усі новини...
Реклама: