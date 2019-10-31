Росія заявляє, що 89-й "гумконвой" досяг мети на Донбасі

Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації заявляє, що 89-я гуманітарна колона МНС Росії доставила жителям Донецької і Луганської областей "гуманітарну допомогу".

Джерело: сайт МНС РФ

Дослівно: "Автомобілі доставили понад 550 тонн дитячих продуктових наборів, у складі яких молочні суміші та дитячі консерви.

Завдяки професіоналізму учасників гуманітарної місії при транспортуванні гуманітарного вантажу непередбачених ситуацій не сталося, допомога була доставлена без затримки в дорозі".

Деталі: Київ вважає російські "гуманітарні конвої" вторгненням на суверенну територію України. Не маючи можливості контролювати вантажі, що проходять через кордон з Росією на Донбасі, влада виступає проти "гумконвоев" для ОРДЛО.

Гуманітарну допомогу для жителів Донбасу періодично надсилає Міжнародний комітет "Червоного хреста".