Росія заявляє, що 89-й "гумконвой" досяг мети на Донбасі

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Четвер, 31 жовтня 2019, 13:27

Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації заявляє, що 89-я гуманітарна колона МНС Росії доставила жителям Донецької і Луганської областей "гуманітарну допомогу".

Джерело: сайт МНС РФ

 

Дослівно: "Автомобілі доставили понад 550 тонн дитячих продуктових наборів, у складі яких молочні суміші та дитячі консерви.

Завдяки професіоналізму учасників гуманітарної місії при транспортуванні гуманітарного вантажу непередбачених ситуацій не сталося, допомога була доставлена без затримки в дорозі".

Деталі: Київ вважає російські "гуманітарні конвої" вторгненням на суверенну територію України. Не маючи можливості контролювати вантажі, що проходять через кордон з Росією на Донбасі, влада виступає проти "гумконвоев" для ОРДЛО.

Гуманітарну допомогу для жителів Донбасу періодично надсилає Міжнародний комітет "Червоного хреста".

Українська правда
Теми: Росія Донбас гуманітарка


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