Россия заявляет, что 89-й "гумконвой" достиг цели на Донбассе

521 просмотр
Четверг, 31 октября 2019, 13:27

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации заявляет, что 89-я гуманитарная колонна МЧС России доставила жителям Донецкой и Луганской областей "гуманитарную помощь".

Источник: сайт МЧС РФ

 

Дословно: "Автомобили доставили свыше 550 тонн детских продуктовых наборов в составе которых молочные смеси и детские консервы.

Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути".

Детали: Киев считает российские "гуманитарные конвои" вторжением на суверенную территорию Украины. не имея возможности контролировать грузы, проходящие через границу с  Россией на Донбассе, власти выступают против "гумконвоев" для ОРДЛО,

Темы: Росcия Донбасс гуманитарка


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Палате представителей приняли резолюцию против участия РФ в саммите G7 31 октября 2019, 06:30
РФ не имеет права голоса касательно вступления Украины в НАТО – Столтенберг 31 октября 2019, 05:08
Посольство возмущено визитом крымских "активистов" к президенту Чехии 31 октября 2019, 01:33
Все новости
Главные новости
Дубневичу вручили подозрение
Зеленский рассказал, когда начнется разведение в Петровском
Рада сняла неприкосновенность и разрешила арест Дубневича
"Слуга народа" признался в Раде, что был свидетелем коррупции Дубневича
Все новости
еда

Почему грибы полезны

Кино

Как на самом деле должны выглядеть принцессы Дисней

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів