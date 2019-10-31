Россия заявляет, что 89-й "гумконвой" достиг цели на Донбассе

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации заявляет, что 89-я гуманитарная колонна МЧС России доставила жителям Донецкой и Луганской областей "гуманитарную помощь".

Источник: сайт МЧС РФ

Дословно: "Автомобили доставили свыше 550 тонн детских продуктовых наборов в составе которых молочные смеси и детские консервы.

Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути".

Детали: Киев считает российские "гуманитарные конвои" вторжением на суверенную территорию Украины. не имея возможности контролировать грузы, проходящие через границу с Россией на Донбассе, власти выступают против "гумконвоев" для ОРДЛО,