Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия заявляет, что 89-й "гумконвой" достиг цели на Донбассе

Четверг, 31 октября 2019, 12:27

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации заявляет, что 89-я гуманитарная колонна МЧС России доставила жителям Донецкой и Луганской областей "гуманитарную помощь".

Источник: сайт МЧС РФ

 

Дословно: "Автомобили доставили свыше 550 тонн детских продуктовых наборов в составе которых молочные смеси и детские консервы.

Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути".

Детали: Киев считает российские "гуманитарные конвои" вторжением на суверенную территорию Украины. не имея возможности контролировать грузы, проходящие через границу с  Россией на Донбассе, власти выступают против "гумконвоев" для ОРДЛО.

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса периодически направляет Международный комитет "Красного креста".

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассгуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Росcия
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: