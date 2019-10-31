Уряд звільнить майже 20 тисяч службовців РДА, але обіцяє "мінімізувати удар"
Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що держава скоротить штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій.
Джерело: Facebook-сторінка Дубілета
Дослівно: "Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій…
Протягом останнього місяця ми провели велику роботу по аналізу всіх функцій РДА. Всього в РДА ми нарахували їх 111 за 11 напрямками. Кожен з цих напрямків ми розклали на атоми.
Ось кілька принципів скорочення:
- Частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громади (ОТГ). Зараз проходить процес децентралізації (який затягнувся). У тих регіонах, де ОТГ сформувалися хоча б частково, відбувається дублювання.
- Частина функцій виявилися застарілими, невимірювальними та неефективними. Їх ми ліквідовуємо.
Частина функцій можна перенести на вищий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ).
- Частина функцій об'єднуються".
Деталі: Рішення про скорочення Дубілет називає непростим, але необхідним. За його словами, у зв’язку з децентралізація уряд мав би почати цей процес плавно ще кілька років тому.
Міністр додав, що для мінімізації удару службовців, які підпадуть під скорочення, будуть повідомляти про звільнення за 2 місяці.
Держслужбовцям обіцяють виплатити всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки.
За словами Дубілета, в Кабміні разом зі службою зайнятості працюють над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, навіть до моменту звільнення: "кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування".
Всіх держспівробітників також запросять пройти профілювання.
Дубілет резюмував: "Дорогі держслужбовці, я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти своє нове місце в економіці країни".
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