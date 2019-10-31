Уряд звільнить майже 20 тисяч службовців РДА, але обіцяє "мінімізувати удар"

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що держава скоротить штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій.

Джерело: Facebook-сторінка Дубілета

Дослівно: "Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій…

Протягом останнього місяця ми провели велику роботу по аналізу всіх функцій РДА. Всього в РДА ми нарахували їх 111 за 11 напрямками. Кожен з цих напрямків ми розклали на атоми.

Ось кілька принципів скорочення:

Частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громади (ОТГ). Зараз проходить процес децентралізації (який затягнувся). У тих регіонах, де ОТГ сформувалися хоча б частково, відбувається дублювання.

Частина функцій виявилися застарілими, невимірювальними та неефективними. Їх ми ліквідовуємо.

Частина функцій можна перенести на вищий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ).

Частина функцій можна перенести на вищий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ). Частина функцій об'єднуються".

Деталі: Рішення про скорочення Дубілет називає непростим, але необхідним. За його словами, у зв’язку з децентралізація уряд мав би почати цей процес плавно ще кілька років тому.

Міністр додав, що для мінімізації удару службовців, які підпадуть під скорочення, будуть повідомляти про звільнення за 2 місяці.

Держслужбовцям обіцяють виплатити всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки.

За словами Дубілета, в Кабміні разом зі службою зайнятості працюють над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, навіть до моменту звільнення: "кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування".

Всіх держспівробітників також запросять пройти профілювання.

Дубілет резюмував: "Дорогі держслужбовці, я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти своє нове місце в економіці країни".