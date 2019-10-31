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Уряд звільнить майже 20 тисяч службовців РДА, але обіцяє "мінімізувати удар"

Четвер, 31 жовтня 2019, 13:26

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що держава скоротить штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій.

Джерело: Facebook-сторінка Дубілета

Дослівно: "Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій…

Протягом останнього місяця ми провели велику роботу по аналізу всіх функцій РДА. Всього в РДА ми нарахували їх 111 за 11 напрямками. Кожен з цих напрямків ми розклали на атоми.

Ось кілька принципів скорочення:

  • Частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громади (ОТГ). Зараз проходить процес децентралізації (який затягнувся). У тих регіонах, де ОТГ сформувалися хоча б частково, відбувається дублювання.
  • Частина функцій виявилися застарілими, невимірювальними та неефективними. Їх ми ліквідовуємо.
    Частина функцій можна перенести на вищий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ).
  • Частина функцій об'єднуються".

Деталі: Рішення про скорочення  Дубілет називає непростим, але необхідним. За його словами, у зв’язку з децентралізація уряд мав би почати цей процес плавно ще кілька років тому.

Міністр додав, що для мінімізації удару службовців, які підпадуть під скорочення, будуть повідомляти про звільнення за 2 місяці.

Держслужбовцям обіцяють виплатити всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки.

За словами Дубілета, в Кабміні разом зі службою зайнятості працюють над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, навіть до моменту звільнення:  "кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування".

Всіх держспівробітників також запросять пройти профілювання.

Дубілет резюмував: "Дорогі держслужбовці, я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти своє нове місце в економіці країни".

Українська правда

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Теми: РДАКабінет міністрівзвільнення
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