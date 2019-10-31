Кабмин уволит почти 20 тысяч служащих РГА, но обещает "минимизировать удар"

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что государство сократит штат районных государственных администраций на 18449 позиций.

Источник: Facebook-страница Дубилета

Дословно: "Мы сокращаем штат районных государственных администраций на 18449 позиций...

В течение последнего месяца мы провели большую работу по анализу всех функций РГА. Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы...

Вот несколько принципов сокращения:

Часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами (ОТО). Сейчас проходит процесс децентрализации (который затянулся). В тех регионах, где ОТГ сформировались хотя бы частично, происходит дублирование.

Часть функций оказались устаревшими, неизмерительными и неэффективными. Их мы ликвидируем.

Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).

Часть функций объединяются".

Детали: Решение о сокращении Дубилет называет непростым, но необходимым. По его словам, в связи с децентрализацией правительство должно было начать этот процесс плавно еще несколько лет назад.\

Министр добавил, что для минимизации удара служащих, которые подпадут под сокращение, будут сообщать об увольнении за 2 месяца.

Госслужащим обещают выплатить все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованный ежегодный отпуск.

По словам Дубилета, в Кабмине вместе со службой занятости работают над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения: "каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства".

Всех госслужащих также пригласят пройти профилирование.

Дубилет резюмировал: "Дорогие госслужащие, я очень надеюсь, что вы сможете найти свое новое место в экономике страны".