СБУ і ДБР прийшли з обшуками на Миколаївську митницю

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань проводять обшуки на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив на майже 163 млн грн за часів колишнього керівництва.

Джерело: сторінка Миколаївської митниця ДФС у Facebook

Пряма мова начальника Миколаївської митниці ДФС Романа Кріля: "Мною особисто була подана інформація до ДБР щодо можливих неправомірних дій тодішнього керівництва митниці. Зокрема, мова йде про те, що через митницю було пропущено 17 партій з мінеральними добривами без начислення антидемпінгового мита. Внаслідок цього є підозра, що держава понесла збитки на суму 162,7 млн. грн.".

Деталі: За словами Кріля, наразі правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем".