СБУ и ГБР пришли с обысками на Николаевскую таможню

Служба безопасности и Государственное бюро расследований проводят обыски на Николаевской таможне по делу о контрабанде минеральных удобрений почти на 163 млн грн во времена бывшего руководства.

Источник: страница Николаевской таможни ГФС в Facebook

Прямая речь начальника Николаевской таможни Романа Криля: "Мною лично была представлена ​​информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 грн".

Детали: По словам Криля, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением".