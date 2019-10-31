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СБУ и ГБР пришли с обысками на Николаевскую таможню

Четверг, 31 октября 2019, 13:55

Служба безопасности и Государственное бюро расследований проводят обыски на Николаевской таможне по делу о контрабанде минеральных удобрений почти на 163 млн грн во времена бывшего руководства.

Источник: страница Николаевской таможни ГФС в Facebook

Прямая речь начальника Николаевской таможни Романа Криля: "Мною лично была представлена ​​информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 грн".

Детали: По словам Криля, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением".

Украинская правда
Темы: таможняНиколаевская областьГБРСБУ
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