Серед іноземців-безбілетників у транспорті Таллінна найбільше українців

2840 переглядів
Четвер, 31 жовтня 2019, 15:09

Муніципальна поліція Таллінна за останній місяць затримала в громадському транспорті естонської столиці понад 180 іноземців, які їхали без квитка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Найбільше серед безбілетників Таллінна громадян України - 63 людини.

У першу трійку іноземців-безбілетників також увійшли громадяни Фінляндії та Нігерії - 37 і 27 осіб відповідно.

Далі йдуть громадяни Японії (19), Росії (18), Німеччини (10), Данії (9) і Молдови (8).

У муніципальній поліції також зазначили, що з точки зору сплати штрафів з громадянами України та Росії найменше проблем. Чиновники пояснюють це тим, що громадяни цих країн не хочуть порушувати закони, побоюючись, що в майбутньому через це їх можуть не впустити в Естонію.

Теми: Естонія транспорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Голова МВС Естонії заявив про небажання приймати біженців: Із нас досить і українців 9 жовтня 2019, 09:35
Найкращого співробітника спецслужби Естонії посадили за шпигунство на РФ 4 жовтня 2019, 08:35
Естонія скасовує безкоштовні візи для українців 25 вересня 2019, 06:01
Усі новини
Головні новини
Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 
Лавров про Донбас: З приходом Зеленського ситуація змінилася
В організмі загиблого працівника Адміністрації президента виявили психотроп
Польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ
Усі новини
дослідження

Чому у мушлях чути море

Досвід

Як "Видавництво Старого Лева" продає українську книжку у більш ніж 30 країн

Життя

Все, що треба знати про челенджі та їх небезпеку