Серед іноземців-безбілетників у транспорті Таллінна найбільше українців

Муніципальна поліція Таллінна за останній місяць затримала в громадському транспорті естонської столиці понад 180 іноземців, які їхали без квитка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Найбільше серед безбілетників Таллінна громадян України - 63 людини.

У першу трійку іноземців-безбілетників також увійшли громадяни Фінляндії та Нігерії - 37 і 27 осіб відповідно.

Далі йдуть громадяни Японії (19), Росії (18), Німеччини (10), Данії (9) і Молдови (8).

У муніципальній поліції також зазначили, що з точки зору сплати штрафів з громадянами України та Росії найменше проблем. Чиновники пояснюють це тим, що громадяни цих країн не хочуть порушувати закони, побоюючись, що в майбутньому через це їх можуть не впустити в Естонію.