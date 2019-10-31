Муниципальная полиция Таллинна за последний месяц задержала в общественном транспорте эстонской столицы более 180 иностранцев, ехавших без билета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Больше всего среди безбилетников Таллинна граждан Украины - 63 человека.

В первую тройку иностранцев-безбилетников также вошли граждане Финляндии и Нигерии - 37 и 27 человек соответственно.

Далее следуют граждане Японии (19), России (18), Германии (10), Дании (9) и Молдовы (8).

В муниципальной полиции также отметили, что с точки зрения уплаты штрафов с гражданами Украины и России проблем меньше всего. Чиновники объясняют это тем, что граждане этих стран не хотят нарушать законы, опасаясь, что в будущем из-за этого их могут не впустить в Эстонию.