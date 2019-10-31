У Зеленського опублікували розсекречені документи НКВС про депортацію кримських татар

Офіс президента передав Меджлісу кримськотатарського народу розсекречені документи НКВС СРСР, які стосуються депортації кримських татар у 1944 році.

Про це у четвер повідомляє Офіс президента.

Зокрема заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов передав голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову донесення відділів НКВС СРСР датовані 1944 роком.

"Місяць тому під час експертизи, яку проводив Київський інститут судових експертиз, ми отримали інформацію та підтверджувальні документи, які стосуються примусової депортації кримських татар, тих знущань і геноциду, який був вчинений радянським режимом. Президент доручив правоохоронним органам зібрати та максимально систематизувати інформацію, яка є в архівах і яка досі не була оприлюднена", – сказав Смирнов.

Він сказав, що це перший етап оприлюднення розсекречених документів, пов’язаних з геноцидом кримськотатарського народу. Смирнов уточнив, що розсекречені документи містять інформацію про кількість людей, щодо яких застосовували тортури.

Чубаров подякував Офісу президента за оприлюднення документів.

"Ці документи – донесення відділів НКВС СРСР. Не вперше ми отримуємо розсекречені документи з архівів України, з інших закладів. Для нас це дуже важливо, оскільки Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала насильницьку депортацію кримськотатарського народу геноцидом", – зазначив Чубаров.

Опубліковані Офісом президента документи НКВС СРСР налічують 87 сторінок.

Нагадаємо: