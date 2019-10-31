У Зеленского опубликовали рассекреченные документы НКВД о депортации крымских татар

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Четверг, 31 октября 2019, 15:45

Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающихся депортации крымских татар в 1944 году.

Об этом в четверг сообщает Офис президента.

В частности, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов передал председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову донесения отделов НКВД СССР датированые 1944 годом.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована", - сказал Смирнов.

Он сказал, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа. Смирнов уточнил, что рассекреченные документы содержат информацию о количестве людей, к которым применяли пытки.

Чубаров поблагодарил Офис президента за обнародование документов.

"Эти документы – донесения отделов НКВД СССР. Не в первый раз мы получаем рассекреченные документы из архивов Украины, из других учреждений. Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом", - отметил Чубаров.

Опубликованные Офисом президента документы НКВД СССР насчитывают 87 страниц.

Напомним:

  • 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла постановление, которым депортация крымских татар в 1944 году признается геноцидом.
  • 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Темы: Зеленский крымские татары


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