Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 

Верховна Рада проголосувала за повернення в Кримінальний кодекс статті, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

За відповідний законопроєкт №1031 у четвер проголосували 259 нардепів.

Представляла законопроєкт до другого читання голова антикорупційного комітету Анастасія Красносільська.

"Всім звичайним людям зрозуміло, що ситуація, коли суддя, або прокурор, все життя маючи скромну зарплату, живе в будинку на 5 поверхів з тенісним кортом і двома басейнами і при цьому цей будинок зареєстрований на його маму пенсіонерку, яка за життя сплатила 10 тисяч податків, то всім зрозуміло, що така ситуація ненормальна і є індикатором незаконних корупційних активів такого судді, або прокурора", - сказала вона.

"Що пропонує цей законопроект до другого читання? Відповідальність за незаконне збагачення пропонується встановити у разі, якщо набуті чиновником активи більше ніж на 6,5 млн грн. перевищують його законні доходи", - розповіла Красносільська.

Водночас вона розповіла, що законопроєкт передбачає механізм цивільної конфіскації майна, "якщо сумнівні доходи чиновника коштують більше, ніж його законні доходи, починаючи з 1 млн грн.".

"Ці два механізми (відповідальність і конфіскація – ред.) будуть працювати разом і відповідно за найбільші крадіжки буде кримінальна відповідальність, менші – цивільна конфіскація… Механізм цивільної конфіскації передбачає рішення суду. Передбачає, що прокуратура має збирати докази, іти в суд, і тільки в тому випадку, якщо суд погоджується із поданими доказами, настає цивільна конфіскація", - сказала Красносільська.

"Цей інструмент – і цивільна конфіскація і кримінальна відповідальність – буде доступний тільки НАБУ, САП і ВАКС", - додала голова комітету.

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