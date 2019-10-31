Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение

Верховная Рада проголосовала за возвращение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за незаконное обогащение.

За соответствующий законопроект №1031 в четверг проголосовали 259 нардепов.

Представляла законопроект ко второму чтению председатель антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская.

"Всем обычным людям понятно, что ситуация, когда судья или прокурор, всю жизнь имея скромную зарплату, живет в доме на 5 этажей с теннисным кортом и двумя бассейнами, и при этом этот дом зарегистрирован на его маму пенсионерку, которая при жизни заплатила 10 тысяч налогов, то всем понятно, что такая ситуация ненормальная и является индикатором незаконных коррупционных активов такого судьи или прокурора", - сказала она.

"Что предлагает этот законопроект ко второму чтению? Ответственность за незаконное обогащение предлагается установить в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн грн. превышают его законные доходы", - рассказала Красносельская.

В то же время она рассказала, что законопроект предусматривает механизм гражданской конфискации имущества, "если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 млн грн.".

"Эти два механизма (ответственность и конфискация - ред.) будут работать вместе и, соответственно, за самые большие кражи будет уголовная ответственность, а меньше - гражданская конфискация... Механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда. Предусматривает, что прокуратура собирать доказательства, идет в суд, и только в том случае, если суд соглашается с представленными доказательствами, наступает гражданская конфискация", - сказала Красносельская.

"Этот инструмент – и гражданская конфискация и уголовная ответственность – будет доступен только НАБУ, САП и ВАКС", - добавила председатель комитета.

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