"Слуга народу" розплакалася в сесійній залі

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Четвер, 31 жовтня 2019, 18:40

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Анна Скороход розплакалася через те, що на засіданні Верховної Ради їй нібито відмовили розглянути правки до закону про ГТС.

Джерело: засідання парламенту 31 жовтня

Пряма мова Скороход: "Ви знаєте, у мене таке відчуття, що відбувається якесь знущання.

Я сказала, що хочу пройти по своїх правках. Це означає, що я хочу пройти по своїх правках. А не те що до мене хтось підходить і каже – перестань їх подавати.

Вчора на комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. На сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не дотримані".

Деталі: Колега, який знаходився поруч, спробував її заспокоїти: "Заспокойтеся, вам ще народжувати. Заспокойтеся, це не варте того".

Йдеться про законопроєкт 2239-1 щодо "внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Нардепка працює в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Українська правда
Теми: Верховна Рада Слуга народу


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