"Слуга народа" расплакалась в сессионном зале

Народный депутат фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании Верховной Рады ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

Источник: заседание парламента 31 октября

Прямая речь Скороход: "Вы знаете, у меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство.

Я сказала, что хочу пройти по своим правкам. Это значит, что я хочу пройти по своим правкам. А не то что ко мне кто-то подходит и говорит, перестань их подавать.

Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены".

Детали: Коллега, который находился рядом, попытался ее успокоить: "Успокойтесь, вам рожать еще. Успокойтесь, это не стоит того".

Речь идет о законопроект 2239-1 по "внесению изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Скороход работает в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.