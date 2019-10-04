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Помічник президента Єрмак має бізнес-зв’язки з росіянином – "Схеми"

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 03:49

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак співпрацює із росіянином Рахамімом Емануїловим, який має зв’язки з російською владою.

Джерело: розслідування "Схеми: Корупція в деталях" на Радіо Свобода 

Деталі: Емануїлов через російський "Інтерпромбанк" має зв’язки із членом владної партії "Єдина Росія" і сенатором від Камчатки Валерієм Пономарьовим, зятем заступника апарату уряду Росії Сергієм Приходько та через свою релігійну общину – із однокурсником президента Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. 

За словами самого Єрмака, Емануїлов – знайомий його батька, якому 20 років тому він допоміг у реєстрації компанії на території України, яка мала займатись консультаційною діяльністю з питань торгівлі. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велась. А спілкувались Єрмак з Емануїловим востаннє десять років тому.

Проте за інформацією "Схем" помічник президента зі знайомим його батька є співзасновниками в двох компаніях. Дійсно, одна з них з 1999-го року не показувала доходів. Інша, за 12 років існування, заробила майже 40 мільйонів гривень. 

Знати більше: Богдан, Шефір, Єрмак. Як працюють найголовніші люди в Офісі президента

Нагадаємо:

  • Андрій Єрмак - помічник президента Володимира Зеленського. У команді його Офісу займається міжнародним напрямком. Зокрема він очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями у Москву. 
  • Також Єрмак фігурує у розслідуванні щодо можливого тиску президента США Дональда Трампа на Зеленського з приводу розслідування проти сина Джо Байдена, політичного конкурента Трампа. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОфіс президентаРосіябізнесАндрій Єрмак
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