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ЗМІ: Джуліані зустрічався з людиною Зеленського і копав під Байдена

Четвер, 22 серпня 2019, 14:50
ЗМІ: Джуліані зустрічався з людиною Зеленського і копав під Байдена

Адвокат президента США Рудольф Джуліані за останні кілька тижнів розмовляв по телефону та проводив зустріч у Мадриді з помічником президента України Андрієм Єрмаком

Як повідомляє "The New York Times", йшлося про дві теми, які цікавлять Дональда Трампа.

Одне питання стосувалося того, чи українські чиновники намагалися під час виборів президента США у 2016 році нашкодити кампанії Дональда Трампа (вочевидь, ідеться про справу Пола Манафорта й "чорну бухгалтерію" партії Віктора Януковича).

Інше – чи було щось невідповідне щодо перекриття дипломатичних зусиль колишнього віце-президента Джозефа Р. Байдена-молодшого в Україні та ролі його сина в українській газовій компанії.

При цьому Джуліані наголошував, що діє як приватна особа і Трамп не скеровував його.

Видання вважає, що ситуація у Вашингтоні є випробуванням для Зеленського.

Кілька чиновників, які займаються зовнішньою політикою в США та Україні, анонімно звинуватили Джуліані в ускладненні зусиль з організації візиту Зеленського до Білого дому та у створенні думки, що така зустріч залежить від згаданих розслідувань в Україні.

"Я не можу реально оцінити, чи моє втручання робить гірше чи краще. Я не бачу, як адвокація щодо розслідування двох ймовірних злочинів чинить великий тиск на них, крім того, щоб робити правильну справу", – заявив Джуліані NYT у вівторок.

Він сказав, що "наполегливо закликав" Єрмака "просто розслідувати кляті речі". І що після розмов із ним "досить впевнений, що вони (в Україні) збираються розслідувати це".

Сам Єрмак в інтерв’ю цього місяця заявляв, що обговорював із Джуліані як можливу зустріч голів держави, так і розслідування, – але вони не обговорювали зв'язку між цими речами.

"Його (Джуліані) цікавило, щоб новий український уряд відкрито розслідував усі ці справи", – сказав Єрмак.

Минулого місяця Єрмак їздив до Вашингтона. За його словами, він повідомив і Джуліані, і представникам Конгресу, що новий уряд має справедливо розслідувати можливі злочини, але на рішення доведеться почекати, доки Верховна Рада затвердить нового генпрокурора.

Джуліані запевняв, що він ознайомив посадовців Держдепу про свої контакти з українською стороною – і спецпредставник США Курт Волкер також у курсі. Однак Білий дім запитання щодо дій Джуліані передав Держдепартаменту, а той не відповів на запит NYT.

Депутат Сергій Лещенко написав у Telegram, що мета Джуліані – змусити Зеленського розслідувати справу газовидобувної компанії Миколи Злочевського "Burisma" і виплат, які робили синові екс-віце-президента США Хантеру Байдену.

За його інформацією, "Трамп хоче виміняти аудієнцію Зеленському на справу Байдена, щоб використати це на виборах в Америці".

За даними NYT, Трамп і Зеленський можуть зустрітися у вересні у Нью-Йорку в кулуарах зустрічі ООН чи у Польщі на заходах до річниці початку Другої світової війни.

Нагадаємо:

  • У 2020 році у США відбудуться чергові вибори президента.
  • На виборах 2016 року вибухнув скандал через не задекларовані доходи голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта від послуг, наданих українській "Партії регіонів". У 2019 році Манафорта засудили.
  • Розслідувачі OCCRP також встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.
  • У травні 2019 року адвокат Трампа Рудольф Джуліані скасував візит до України для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським через  нібито наявність у його оточенні ворогів чинного президента США.
  • Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні через присутність у раді директорів компанії "Burisma Holdings".

Українська правда

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Теми: ТрампСШАПол МанафортЗеленськийвибори
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