Трамп відкликав посла в Україні після скарги Джуліані – ЗМІ

13538 переглядів
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 04:24

Посол США в Україні Марі Йованович була відкликана президентом Дональдом Трампом після скарги особистого адвоката глави держави Рудольфа Джуліані щодо перешкоджання посла розслідувати справу сина Джо Байдена.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Джерела видання стверджують, що причина відставки Йованович – "підрив Трампа за кордоном і перешкоджання намаганням переконати Київ розлідувати справу щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена."

Нагадаємо:

  • Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на цій посаді 20 травня.
  • У Держдепі назвали ротацію посла запланованою.
  • Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший критикував Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому. Трамп-молодший посилався на статтю "The Daily Wire", в якій колишній федеральний прокурор США Джо Ді Генова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.
  • Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того, Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство.
  • Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Конгресі заслухали свідчення Волкера – CNN 4 жовтня 2019, 06:03
У США хотіли зобов’язати Україну розслідувати справу Байдена – ЗМІ 4 жовтня 2019, 02:44
Джуліані оприлюднив ще одну переписку з Волкером щодо України 4 жовтня 2019, 01:52
Усі новини
Головні новини
На Майдані проходить віче проти капітуляції
У ході протестів у Іраку вже загинуло 93 особи
Евакуювали кількасот студентів через загрозу обвалу гуртожитку у Дніпрі
У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці
Усі новини
Життя

Все, що треба знати про челенджі та їх небезпеку

дослідження

Які пози у сексі допоможуть схуднути?

поради

Три ознаки, що потрібно змінити раціон домашнього улюбленця