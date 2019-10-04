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Трамп відкликав посла в Україні після скарги Джуліані – ЗМІ

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 04:24
Трамп відкликав посла в Україні після скарги Джуліані – ЗМІ

Посол США в Україні Марі Йованович була відкликана президентом Дональдом Трампом після скарги особистого адвоката глави держави Рудольфа Джуліані щодо перешкоджання посла розслідувати справу сина Джо Байдена.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Джерела видання стверджують, що причина відставки Йованович – "підрив Трампа за кордоном і перешкоджання намаганням переконати Київ розлідувати справу щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена."

Нагадаємо:

  • Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на цій посаді 20 травня.
  • У Держдепі назвали ротацію посла запланованою.
  • Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший критикував Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому. Трамп-молодший посилався на статтю "The Daily Wire", в якій колишній федеральний прокурор США Джо Ді Генова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.
  • Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того, Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство.
  • Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".

Українська правда
Теми: ТрампСША
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