Трамп відкликав посла в Україні після скарги Джуліані – ЗМІ

Посол США в Україні Марі Йованович була відкликана президентом Дональдом Трампом після скарги особистого адвоката глави держави Рудольфа Джуліані щодо перешкоджання посла розслідувати справу сина Джо Байдена.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Джерела видання стверджують, що причина відставки Йованович – "підрив Трампа за кордоном і перешкоджання намаганням переконати Київ розлідувати справу щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена."

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