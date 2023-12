Йованович піде з посади посла США в Україні у травні – ЗМІ

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.

Про це з посиланням на американські дипломатичні джерела повідомляє DT.UA.

Повідомляється, що Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій.

Найближчої суботи, 11 травня, посол має прилетіти до України, а вже 20 травня Йованович повернеться до Вашингтона, повідомили всім дипломатам посольства 6 травня.

До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, визначення кандидатури якого ще не відбулося, пише видання.

Аналогічну інформацію з посиланням на повідомлення посольства оприлюднив іноземний журналіст Крістофер Міллер.

Одразу кілька джерел повідомили йому, що посол США в Україні Марі Йованович покине свій пост у Києві цього місяця, хоча мала поїхати в липні.

Several sources tell me U.S. Ambassador to Ukraine Marie Yovanovitch will leave her post in Kyiv this month. She was set to leave in July. A career diplomat who worked under Republican and Democratic administrations, she was sworn in as ambassador on Aug 18, 2018.