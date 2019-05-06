Йованович піде з посади посла США в Україні у травні – ЗМІ

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Понеділок, 6 травня 2019, 20:44

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.

Про це з посиланням на американські дипломатичні джерела повідомляє DT.UA.

Повідомляється, що Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій.

Найближчої суботи, 11 травня, посол має прилетіти до України, а вже 20 травня Йованович повернеться до Вашингтона, повідомили всім дипломатам посольства 6 травня.

До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, визначення кандидатури якого ще не відбулося, пише видання.

Аналогічну інформацію з посиланням на повідомлення посольства оприлюднив іноземний журналіст Крістофер Міллер.

Одразу кілька джерел повідомили йому, що посол США в Україні Марі Йованович покине свій пост у Києві цього місяця, хоча мала поїхати в липні.

Крістофер Міллер зазначає, що відставка Йованович відбувається на тлі заяв із боку табору Дональда Трампа і генпрокурора України Юрія Луценка про те, що посол США нібито втручалися в українські справи.

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Нагадаємо:

  • У 2016 році Марі Йованович змінила Джеффрі Паєтта на посаді посла США в Україні. У липні Сенат США затвердив кандидатуру, а 23 серпня Йованович прибула до Києва.
  • До цього вона працювала помічником держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008), працювала у посольствах в Москві, Лондоні, Оттаві, Могадішо і Києві.
  • Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував посла в Україні Марі Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому.
  • Трамп-молодший додав посилання на статтю видання The Daily Wire, в якій колишній федеральний прокурор США Джо ДіГенова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.
  • Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того, Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство.
  • У відповідь Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".

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Теми: США дипломатичні відносини міжнародні відносини


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