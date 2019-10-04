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Голова Верховного суду: у Зеленського є час на Тома Круза, а на мене – ні

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 13:12
Голова Верховного суду: у Зеленського є час на Тома Круза, а на мене – ні

Голова Верховного суду Валентина Данішевська скаржиться, що не може поспілкуватися із президентом Володимиром Зеленським щодо його політики по відношенню до суду.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "ВВС-Україна".

Данішевська розповіла, що ходила на засідання комітету Верховної Ради, щоб почути, чому "Слуга народу" хоче зменшити вдвічі кількість суддів Верховного суду.

"Я намагалася почути від автора законопроєкту, чому він, а тепер вже й народні депутати ухвалюють таке рішення. Чи вони знають, для чого це потрібно, які будуть наслідки? На жаль, відповіді я не отримала, хоча рішення на підтримку законопроєкту у комітеті було ухвалене", - сказала вона.

Данішевська розповіла, що намагалася зустрітися із Зеленським.

"Двічі я пропонувала президенту зустрітись і поговорити. Один раз публічно і другий раз письмово. Але часу в нього поки що для голови Верховного суду не знайшлося. Хоч я бачила, що нещодавно він мав зустріч з Томом Крузом", - сказала вона.

Водночас Данішевська вказала, що бачилася із президентом лише на офіційних заходах.

"Я з ним (Зеленським – ред.) бачилася на офіційних заходах щодо відкриття антикорупційного суду. Ми приємно поспілкувалися. Також в мене була зустріч з приводу приміщення для антикорупційного суду. Я не думаю, що він встиг оцінити, — тим більше, ні з ким не спілкуючись, — те, що відбувається в судовій системі чи у Верховному суді. Напевно, вони мені якісь сигнали надсилають, але я не знаю і, можливо, не розумію їх", - сказала голова суду.

Передісторія:

  • Валентину Данішевську обрали головою Верховного Суду 30 листопада 2017 року.
  • 12 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про діяльність органів суддівського врядування, яким скорочується склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, запроваджується новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створюється при Вищій раді правосуддя комісія доброчесності та етики, розширюється список посад, на які поширюється люстрація.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийВерховний суд
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