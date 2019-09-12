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"Слуга народу" проголосувала за спірну судову реформу Зеленського

Четвер, 12 вересня 2019, 18:58
Слуга народу проголосувала за спірну судову реформу Зеленського

Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про діяльність органів суддівського врядування.

Джерело: пленарне засідання Ради

Деталі: За закон №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" проголосували 238 депутатів.

Жодна фракція, крім "Слуги народу", не голосувала за законопроект. 

"Проти" голосували фракції "Голос", "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя".

Йдеться про зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Документ скорочує склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація.

Що було раніше: У посольствах ЄС і Канади в Україні розкритикували низку положень законопроекту №1008.

Посли написали листа на ім'я голів комітетів Ради з питань правової політики Ірини Венедіктової та з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Дипломати, зокрема, вказали на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду й застосування люстрації до членів ВККС.

Українська правда
Теми: судреформиВерховна Рада
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