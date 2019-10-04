ДБР оголосило підозру Пашинському 

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату Верховної Ради 5-8 скликань Сергію Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Наразі вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Дії нардепа кваліфіковано за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу: умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

ДБР традиційно не називає прізвище підозрюваного, але наводить подробиці інциденту, який стався 31 грудня 2016 року, коли Пашинський поранив у ногу 38-річного жителя Васильківщини В’ячеслава Хімікуса.

Досудовим розслідуванням встановлено: 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

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