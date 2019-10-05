Міністр закордонних справ презентував Зеленському плани щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що подав президенту Володимиру Зеленському "план А, і план B" з врегулювання ситуації на сході України.

Джерело: виступ Пристайко в програмі "Свобода слова з Савіком Шустером", передає "Інтерфакс-Україна".

"Специфіка моєї роботи не дозволяє розповісти вам все, що планується в закритих кабінетах, але повірте мені, що у нас є і план А, і план B", - запевнив міністр.

При цьому він підкреслив, що в даний час є необхідність переглянути "нашу стратегію і нашу тактику".

"І ця стратегія і тактика повинна складатися з плану А, і плану B, і, можливо, повинен бути ще і план С", - зазначив Пристайко.

За словами міністра, "по можливості" необхідно за столом переговорів домогтися домовленостей, які б "під тиском наших західних партнерів" Росія виконувала.

"Якщо цей план не спрацьовує, то що далі, наступний крок? То тоді ми повинні розуміти, що у нас залишається все менше і менше опцій, у нас залишається останній план ... Це теж один з планів - як зробити так, щоб більше через наш кордон, який зараз є де-факто ... не проходили терористи, які підривають машини в Києві і не бояться цього, і в Маріуполі ", - розповів Пристайко.

"Всі ці плани ... розроблено та запропоновано президенту. І це його завдання, людини, яку ви обрали президентом, прийняти ці складні, неприємні, важкі рішення, які потім доведеться, напевно, ... пояснювати всім", підсумував міністр закордонних справ.

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