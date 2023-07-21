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Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 16:02
Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом
Борис Джонсон, Вдим Пристайко, фото: Twitter

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із сумом сприйняв повідомлення про відставку посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, оскільки той був чудовим послом.

Джерело: Джонсон у Twitter

Пряма мова Джонсона: "Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни".

Деталі: При цьому Джонсон висловив сподівання, що звільнений амбасадор незабаром з′явиться "в іншій ролі".

Водночас редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Гейнс вважає, що Пристайко був ефективним на посаді посла в Британії.

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"Це дуже прикро, тому що посол України у Великій Британії був надзвичайно потужним і важливим прихильником зусиль України, спрямованих на отримання більшої кількості озброєнь…Його дуже поважають. Він був неймовірно ефективним як посол України", – зазначила вона.

Нагадаємо: 21 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла у Британії, який назвав "нездоровим сарказмом" слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Передісторія:

  • Днями Пристайку довелося пояснювати своє зауваження в ефірі Sky News щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника Міноборони Британії Бена Воллеса.
  • Глава Міноборони Британії Бен Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.
  • Він зауважив, що законодавці, передусім американські, вважають, що більш артикульована вдячність від України полегшувала би ухвалення рішень про подальше виділення допомоги.
  • У відповідь на слова Воллеса Володимир Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Пристайко, коментуючи цю дискусію, назвав заяви "нездоровим сарказмом". Цю заяву усі спостерігачі, включно з британськими медіа, сприйняли як критику на адресу президента Зеленського, і навіть після заперечень посольства телеканал Sky News не видалив твіт із критичним прочитанням слів посла.
  • Потім Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".

Теми: ПристайкоБорис Джонсонзвільнення
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