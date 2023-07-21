Зеленський звільнив посла у Британії Пристайка, який критикував президента за "нездоровий сарказм"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла у Британії, який назвав "нездоровим сарказмом" слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідний документ на сайті глави держави

Деталі: Згідно з текстом указу, Пристайко звільнений з двох посад – надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії та постійного представника при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Передісторія:

Днями Пристайку довелося пояснювати своє зауваження в ефірі Sky News щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника Міноборони Британії Бена Воллеса.

Глава Міноборони Британії Бен Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

Він зауважив, що законодавці, передусім американські, вважають, що більш артикульована вдячність від України полегшувала би ухвалення рішень про подальше виділення допомоги.

У відповідь на слова Воллеса Володимир Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто" . Пристайко, коментуючи цю дискусію, назвав заяви "нездоровим сарказмом". Цю заяву усі спостерігачі, включно з британськими медіа, сприйняли як критику на адресу президента Зеленського, і навіть після заперечень посольства телеканал Sky News не видалив твіт із критичним прочитанням слів посла.

Пристайко, коментуючи цю дискусію, назвав заяви "нездоровим сарказмом". Цю заяву усі спостерігачі, включно з британськими медіа, сприйняли як критику на адресу президента Зеленського, і навіть після заперечень посольства телеканал Sky News не видалив твіт із критичним прочитанням слів посла. Потім Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".

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