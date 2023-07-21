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Зеленський звільнив посла у Британії Пристайка, який критикував президента за "нездоровий сарказм"

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 11:19
Зеленський звільнив посла у Британії Пристайка, який критикував президента за нездоровий сарказм
Вадим Пристайко, фото: Getty images

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла у Британії, який назвав "нездоровим сарказмом" слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на відповідний документ на сайті глави держави

Деталі: Згідно з текстом указу, Пристайко звільнений з двох посад – надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії та постійного представника при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Передісторія:

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  • Днями Пристайку довелося пояснювати своє зауваження в ефірі Sky News щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника Міноборони Британії Бена Воллеса.
  • Глава Міноборони Британії Бен Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.
  • Він зауважив, що законодавці, передусім американські, вважають, що більш артикульована вдячність від України полегшувала би ухвалення рішень про подальше виділення допомоги.
  • У відповідь на слова Воллеса Володимир Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Пристайко, коментуючи цю дискусію, назвав заяви "нездоровим сарказмом". Цю заяву усі спостерігачі, включно з британськими медіа, сприйняли як критику на адресу президента Зеленського, і навіть після заперечень посольства телеканал Sky News не видалив твіт із критичним прочитанням слів посла.
  • Потім Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".

Довідково:

  • 20 жовтня 2022 року Пристайко першим з іноземних дипломатів вручив вірчі грамоти новому британському королю Чарльзу ІІІ.
  • Пристайко був призначений послом до Великої Британії указом президента Володимира Зеленського 20 липня 2020 року.
  • До цього Пристайко був віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а перед цим очолював МЗС. 
  • У 2017-2019 роках він був послом України при НАТО.

Теми: ПристайкоЗеленськийзвільнення
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