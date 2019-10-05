Охоронці Медведчука стали помічниками нардепів від ОПЗЖ

Народні депутати від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли собі в помічники представників "Детективної охоронної компанії "Шторм", яка охороняла Медведчука і раніше перешкоджала журналістам.

Джерело: проект Радіо Свобода "Ньюзрум".

Деталі: Чорний, який вперше став народним депутатом, був співзасновником і раніше сам очолював "Шторм" – охоронну компанію, яка охороняла Медведчука.

Серед помічників Медведчука є інший співзасновник "Шторму" Андрій Мартинов.

Сам депутат у коментарі Радіо Свобода заявив, що "нічого поганого у цьому не бачить". Каже, що обирав його за критеріями "допомоги виконання функцій народного депутата", утім, яких саме, уточнити не захотів.

Іще один співзасновник "Шторму" – Іван Бойченко, – опинився серед помічників Чорного.

"Полковник міліції. Очолював підрозділ з питань боротьби з організованою злочинністю. Я дуже задоволений, що він згодився бути моїм помічником", – розповів Чорний Радіо Свобода.

За словами Чорного, Бойченко зараз є керівником "Шторму".

Окрім Бойченка, серед помічників Чорного є Олег Вознюк. У декларації його цивільної дружини Тетяни Овсюк прямо вказано: він – співробітник "Шторму". І у 2017 році заробив у ньому майже 13,5 тисяч гривень "гонорарів та інших виплат", а в 2018-му – 3,5 тисячі.

Загалом, за словами Чорного, серед його помічників є "близько п`яти" співробітників "Шторму", які колись працювали в МВС та СБУ.

"Детективна охоронна компанія "Шторм" (раніше "Сварог") має чотирьох засновників. Окрім Віктора Чорного, це Іван Бойченко, Костянтин Іванов та Андрій Мартинов.

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