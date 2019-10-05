Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Охоронці Медведчука стали помічниками нардепів від ОПЗЖ

Субота, 5 жовтня 2019, 12:28
Віктор Чорний (зліва) та Віктор Медведчук
фото з соцмереж

Народні депутати від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли собі в помічники представників "Детективної охоронної компанії "Шторм", яка охороняла Медведчука і раніше перешкоджала журналістам.

Джерело: проект Радіо Свобода "Ньюзрум".

Деталі: Чорний, який вперше став народним депутатом, був співзасновником і раніше сам очолював "Шторм" – охоронну компанію, яка охороняла Медведчука.

Серед помічників Медведчука є інший співзасновник "Шторму" Андрій Мартинов.

Сам депутат у коментарі Радіо Свобода заявив, що "нічого поганого у цьому не бачить". Каже, що обирав його за критеріями "допомоги виконання функцій народного депутата", утім, яких саме, уточнити не захотів.

Іще один співзасновник "Шторму" – Іван Бойченко, – опинився серед помічників Чорного.

"Полковник міліції. Очолював підрозділ з питань боротьби з організованою злочинністю. Я дуже задоволений, що він згодився бути моїм помічником", – розповів Чорний Радіо Свобода.

За словами Чорного, Бойченко зараз є керівником "Шторму".

Окрім Бойченка, серед помічників Чорного є Олег Вознюк. У декларації його цивільної дружини Тетяни Овсюк прямо вказано: він – співробітник "Шторму". І у 2017 році заробив у ньому майже 13,5 тисяч гривень "гонорарів та інших виплат", а в 2018-му – 3,5 тисячі.

Загалом, за словами Чорного, серед його помічників є "близько п`яти" співробітників "Шторму", які колись працювали в МВС та СБУ.

"Детективна охоронна компанія "Шторм" (раніше "Сварог") має чотирьох засновників. Окрім Віктора Чорного, це Іван Бойченко, Костянтин Іванов та Андрій Мартинов.

Передісторія:

  • Саме представники компанії "Шторм" восени 2017-го напали на знімальну групу "Схем", яка намагалася зафіксувати прямі перельоти Віктора Медведчука до Росії.
  • Ще пізніше – навесні 2019-го – "штормівці" Чорного протягом чотирьох годин утримували в лісі журналістів "Наших грошей", які намагалися зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч із маєтком Медведчука.
  • Окрім того, журналісти проекту "Bihus.info" виявили, що представники "Шторму" перекрили доступ до Дніпра, облаштували на Трухановому острові у Києві базу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
01:48
відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: