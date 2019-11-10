Американський репер планує балотуватись у президенти США

Репер Каньє Вест заявив про намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

Джерело: заява артиста, повідомляє портал NME

Пряма мова: "Мартіна Лютер Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав та можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей".

"Коли я буду балотуватися у президенти у 2024-ому, ми могли б створити стільки робочих місць".

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