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Американський репер планує балотуватись у президенти США

Неділя, 10 листопада 2019, 00:08
Американський репер планує балотуватись у президенти США

Репер Каньє Вест заявив про намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

Джерело: заява артиста, повідомляє портал NME

Пряма мова: "Мартіна Лютер Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав та можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей".

"Коли я буду балотуватися у президенти у 2024-ому, ми могли б створити стільки робочих місць".

Нагадаємо:

  • Каньє Вест став найбільш високооплачуваним хіп-хоп виконавцем у світі за версією журналу Forbes.

Теми: СШАвибори
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